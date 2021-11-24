أقسي صفعة تلقتها بقايا الحرية والتغيير ماصدر عن مراكز أمريكية وصفت المعارضين لإتفاق حمدوك والبرهان (بالشرذمة)!!





معضلة ومشكلة بقايا قوي الحرية والتغيير ليست في خلافهم حول أوزان وأحجام الذين قابلوا حمدوك وأعلنوا مباركتهم لإتفاقه السياسي مع حلفائه الجدد ..هذه ليست معضلة بقايا الثورة المصنوعة ..

معضلتهم أنهم سيواجهون واقعاً معقداً داخلياً وخارجياً لايملكون أدوات ومهارات التعامل معه بعد أن فقدوا أدوات السلطة وأموالها وعادوا إلي أحجامهم وأوزانهم الطبيعية !!.

أقسي صفعة تلقتها بقايا الثورة المصنوعة ماصدر عن مراكز ثقل أمريكية وصفت المعارضين لإتفاق حمدوك والبرهان (بالشرذمة)!!.

هؤلاء الشرذمة تنتظرهم معركة طويلة ضد حمدوك ..سيجلسون مجدداً علي تربيزة الكوتشينة حتي لا تتكرر الفاجعة بعد أن(أخدوها صايمة)( في الgame الفايت) !!

عبد الماجد عبد الحميد