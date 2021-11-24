رأي ومقالات
أقسي صفعة تلقتها بقايا الحرية والتغيير ماصدر عن مراكز أمريكية وصفت المعارضين لإتفاق حمدوك والبرهان (بالشرذمة)!!
معضلة ومشكلة بقايا قوي الحرية والتغيير ليست في خلافهم حول أوزان وأحجام الذين قابلوا حمدوك وأعلنوا مباركتهم لإتفاقه السياسي مع حلفائه الجدد ..هذه ليست معضلة بقايا الثورة المصنوعة ..
معضلتهم أنهم سيواجهون واقعاً معقداً داخلياً وخارجياً لايملكون أدوات ومهارات التعامل معه بعد أن فقدوا أدوات السلطة وأموالها وعادوا إلي أحجامهم وأوزانهم الطبيعية !!.
أقسي صفعة تلقتها بقايا الثورة المصنوعة ماصدر عن مراكز ثقل أمريكية وصفت المعارضين لإتفاق حمدوك والبرهان (بالشرذمة)!!.
هؤلاء الشرذمة تنتظرهم معركة طويلة ضد حمدوك ..سيجلسون مجدداً علي تربيزة الكوتشينة حتي لا تتكرر الفاجعة بعد أن(أخدوها صايمة)( في الgame الفايت) !!
عبد الماجد عبد الحميد
تعليق واحد
القحاته عادو الله قفلو الخلاوي وقالو عاوزين يحولون يوم صلاه الحمعه الي للاربعاء و مافي داعي لسوره الزلزله لانها بتخوف الشفع عمر ٧ سنه وقلبو محل صلاة في وزاره الخارجيه لي جلسه للجماهير واتهمو اي ذول يصلي ويخطب ضدهم بالكوز وممرمضو زوجه البشير في السجون والصور هنا وهناك وهتك عرض الناس وتخويفهم ورفد كل موظف اسلامي او غير اسلامي ماماشي معهم رموه الشارع خربو الاقتصاد ديل مابشر ولاشرزمه ديل نكره والحمد لله رب العالمين انو خلصنا منهم. والرده مستحيله ياشويعيين بالبعثيين ياجمهوريين ياناصريين طبعا الحزب السوداني خاشي في الشويعيين برضو. فشله عملا .
سوال وين الرشيد سعيد لسه مدسي في السفاره الفرنسيه بسوي في فلم ولا شنو. عالم وسخ.