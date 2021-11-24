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القراي: لجان المقاومة دي اجسام ما بتنفع تبني عريشة بتاعة ست شاي
يخوانا ثورة ولا لعب؟
لجان المقاومة دي اجسام ما بتنفع تبني عريشة بتاعة ست شاي عشان ما نبيع الوهم و عشان ما نكذب و نصدق كذبتتا.
لجان المقاومة الحالية اجسام اتكونت زمن السِلم في قاعات اشعة عملتها احزاب سياسية ك محاولة للكسب السياسي و الجزء الاكبر منها اتكون زمن الدقيق و الغاز المدعوم مجموعة منتفعين و جغاجيغ.
المواكب دي ما لجان مقاومة زي ما ديسمبر ما تجمع مهنيين انتو الصنمتو تجمع المهنيين و لحد ما صنم متماسك فيهو مجموعة مميزة من الناشطين و السياسيين و بعرفو يشتغلو ، البوسترات و البيانات بتاعة لجان المقاومة دي بكتبوها كدايس و اعضاء احزب صفحات لجان المقاومة في فيسبوك مدارة عبر مكاتب اعلامية لاحزاب.
عايزين تبنو ابنوه من الاول بطلو الهبل بتاع اتوجه لاقرب لجنة مقاومة و شارك في البناء القاعدي.. ما تبنو صنم من رمل.
سهيل القراي