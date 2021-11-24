القراي: لجان المقاومة دي اجسام ما بتنفع تبني عريشة بتاعة ست شاي





يخوانا ثورة ولا لعب؟

لجان المقاومة دي اجسام ما بتنفع تبني عريشة بتاعة ست شاي عشان ما نبيع الوهم و عشان ما نكذب و نصدق كذبتتا.

لجان المقاومة الحالية اجسام اتكونت زمن السِلم في قاعات اشعة عملتها احزاب سياسية ك محاولة للكسب السياسي و الجزء الاكبر منها اتكون زمن الدقيق و الغاز المدعوم مجموعة منتفعين و جغاجيغ.

المواكب دي ما لجان مقاومة زي ما ديسمبر ما تجمع مهنيين انتو الصنمتو تجمع المهنيين و لحد ما صنم متماسك فيهو مجموعة مميزة من الناشطين و السياسيين و بعرفو يشتغلو ، البوسترات و البيانات بتاعة لجان المقاومة دي بكتبوها كدايس و اعضاء احزب صفحات لجان المقاومة في فيسبوك مدارة عبر مكاتب اعلامية لاحزاب.

عايزين تبنو ابنوه من الاول بطلو الهبل بتاع اتوجه لاقرب لجنة مقاومة و شارك في البناء القاعدي.. ما تبنو صنم من رمل.

سهيل القراي