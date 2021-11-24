مسلحون ينهبون محلاً تجارياً بشارع رئيس بالعاصمة الخرطوم





أقدم ملثمون مسلحون بأسلحة رشاشة علي نهب محل تجاري في الساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء وتمكنوا من سرقة مليار جنيه ومواد غذائية وهواتف نقالة وعطور .

وبحسب رواية صاحب المحل الذي تحدث لصحيفة مصادر فقد هدد المسلحون وعددهم ثلاثة أشخاص حارس المحل بوضع السلاح علي رأسه وغادروا المحل بعد تحطيم كاميرا المراقبة وأخذها معهم .

ودون مالك المحل التجاري بلاغاً بالرقم 9389 بالقسم الشرقي لمدينة أركويت .وناشد مواطنون الأجهزة الأمنية لحمايتهم من حوادث النهب والسطو الليلي التي تكررت في عدة مواقع في أحياء الرياض والطائف بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

الخرطوم : مصادر