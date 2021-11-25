سيدي مدير الشرطة :لا تحدثني عن الامن في الخرطوم.. نهبت 9 طويلة ابنتي شيخة رامة في وضح النهار





سيدي مدير الشرطة :

لا تحدثني عن الامن في الخرطوم؛

نهبت ٩طويلة جوال ابنتي شيخة رامة في وضح النهار وفي شارع الظلط الرئيس

خمسة لصوص شباب على موترين واحد سايق والثاني ينهب والثالث يضرب الضحية

تخيل كمية الرعب الذي دخل عليها ؟

والله ما قدرت انسى وجهها وهي تقتحم مجلس العزاء ترتجف وتحكي لي القصة تتمنى استرجاع جوالها الحبيب لها

تتعطل قروبات تحفيظ القرآن والعمل الخيري في الجوال وتفقد المعلومات ودروس الجامعات عشان لص حقير قاتله الله!

ربنا يعوضك يا بنتي

ويحفظ هذه البلاد

تخيل سعادتك لم يفكر شخص ان يفتخبلاغ ي الشرطة

لانه كلنا نعلم اننا لن نجد شيئا عندكم وهذه اخطر مرحلة.

انا لو وجدته بفرغ فيو طبنجة وكل الناس بعملو كدة

وحنبقى غابة

معقولة لا زالت مواتر بلا ارقام تتحرك علنا ولا احد يسالها ؟

وتعازينا ومطالب القصاص لضحايا جبل مون

محمد هاشم الحكيم