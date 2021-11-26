الكشف عن ملامح اتّفاق تقاسم السلطة مع البجا





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، ملامح الاتّفاق الذي تمّ مع تنسيقيات كيانات البجا.

وقالت مصادر إنّ الاتّفاق نصّ بأنّ يصبح الناظر محمد الأمين ترك عضوًا في السيادي، إضافةً إلى 3 وزارات اتّحادية، فيما يتولى رئيس الجبهة الشعبية المتّحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود منصب حاكم الإقليم الشرقي.

وأضافت المصادر أنّ ترك وبعد أنّ وافق في البداية على أنّ يكون عضوًا في السيادي عاد مرة أخرى طالبًا إرجاء تسميته.

وذكرت المصادر أنّ الاتّفاق أشار إلى استمرار مسار الشرق وعدم إلغائه كما تطالب كيانات البجا، وأنّ يكون الأمين داؤود مسؤولاً عن تنفيذه.

الصحيفة