أعلنت إصابة (32) من منسوبيها .. الشرطة : تعرضنا لاعتداء وعنف غير مبرر في مليونية 25 نوفمبر





أعلنت الشرطة إصابة ( 18 ) فرداً من منسوبيها في مليونية اليوم “الخميس” بالقسم الأوسط ، و( 14 ) فرداً من بينهم ضابط بقسم الصافية بالخرطوم بحري تم إسعافهم للمستشفى فضلاً عن إتلاف جزئي لخمسة من مركبات الشرطة وعربة واحدة ( معروضات ) وتهشيم واجهات الأقسام.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه انطلقت عدة مسيرات بولاية الخرطوم وعدد من ولايات السودان كان قد أُعلن عنها فى الوسائط ، وقالت الشرطة إنها قامت بواجب التأمين لجميع مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية ولم تتعرض للمتظاهرين أوتتعامل معهم مطلقاً بل وفرت لهم الحماية القانونية اللازمة ، وقالت الشرطة في بيانها “رغم ذلك تعرض القسم الأوسط أمدرمان وقسم الصافية لإعتداء عنيف وغير مبرر وبأعداد كبيرة بإستخدام قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة”.

وأكدت إصابة ثلاثة من المتظاهرين تم إسعافهم أيضاً للمستشفى، وقالت إنها تعاملت مع هذه الإعتداءات بإستخدام الغاز المسيل للدموع فيما أعلنت القبض على ( ١٥ ) شخصاً وصفتهم بالمعتدين قالت إنها إتخذت الإجراءات القانونية فى مواجهتهم بحضور ممثلين من النيابة العامة .

باج نيوز