مزارعون بمشروع الجزيرة يطالبون باعلان حالة الطوارئ لانقاذ الموسم الشتوي





طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل بإعلان حالة الطوارئ لانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الشتوي نتيجة حالة العطش التي تشهدها مساحات واسعة فى عدد من أقسام المشروع وكشفوا عن مساحات تتجاوز السبعة آلاف فدان مهددة بالخروج عن دائرة الانتاج بسبب العطش.

وقال المزارع بقسم وادى شعير الطيب عبيدالله جادين فى تصريحه لـ(الجريدة) امس : انا مزارع منذ العام ١٩٦٩م لم يمر على موسم فاشل مثل الموسم الحالي ، وليس هناك مسؤولين يشعرون بمشاكلهم ومحافظ المشروع الحالي لم نراه باعيننا حتى اليوم وظل بعيدا عن مشاكلنا منذ تكليفه ، وأردف مهندسي الري يتعاملون معنا باستخفاف ووعود كاذبة ، و الان نحن داخلين على شهر ديسمبر ولم ننال حتى الرية الاولى بعدما نثرنا التقاوى والداب، وكشف عن مساحات تتجاوز السبعة الاف فدان مهددة بالخروج عن دائرة الانتاج بسبب العطش.

فيما اشتكى البارى المزارع بالقسم الشمالى الغربى ابراهيم احمد من عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتكررة لانقاذ الموسم الشتوي ، وقال : لا توجد آليات ولا يوجد منسوب للمياه ، و طالب مجلسي السيادة والوزراء بإعلان حالة الطوارئ لانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة