رجل أعمال شهير يورط معلم في قضية تزوير شيك .. وبعد 7 سنوات حدثت المفاجأة!





صادقت المحكمة العليا بالرياض على حكم محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ببراءة معلم بمحافظة الطائف من قضية تزوير صك، نسبت إليه قبل 7 سنوات، وتم سجنه قرابة الشهر.

تخطيط مسبق لتوريط المعلم

وفي التفاصيل فإن محامي رجل أعمال شهير خطط لإدانة المعلم بمساعدة بعض الموظفين ذوي النفوذ والسلطة بعدد من الجهات المختصة، وتم تقديم صورة صك أرض مزور بجنوب محافظة الطائف باسم المعلم، لإدانته ومن ثم الاستيلاء على الأرض موضع النزاع.

وتشير التفاصيل إلى أن محامي رجل الأعمال الشهير أقدم على تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة بدعوى أن المعلم زور صكا على موقع أرض قريبة من منزله، وتم تقديم صورة لصك ليس له أصل في جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وفقاً لـ”عاجل”

كيف حصل المحامي على الصك المزور

من جانبه كشف المحامي عن طريقة حصوله على صورة الصك المزور، قائلاً بأن مكتبا هندسيا لا يحضره أسمه هو من أحضر له هذا الصك مع معاملة كاملة، كون هناك تشابه أسماء بينه وبين المعلم حتى الجد واللقب.

وبعد تقديم المعلم عددًا من الإثباتات والخطابات والبينات والأدلة التي تؤكد عدم إدانته قضت محكمة الاستئناف ببراءة المعلم من هذه التهمة، وصدقت عليه المحكمة العليا بالرياض.

صحيفة المرصد