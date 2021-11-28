ملحن أغنية شيرين الجديدة يؤكد خبر انفصالها عن حسام حبيب





أكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب .

نشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها :” لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنيه #ملكش_مكان مع الفنانه #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام “.

تابع :” الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيره شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال “.

اختتم:” عمتاً أستنوا الأغنية فى الالبوم القادم ان شاء الله واتمنى فى النهايه انها تنول اعجابكم”.

القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وسر طلبها الطلاق

كشفت الأعلامية نضال الأحمدية خلال الساعات الماضية عن طلاق النجمة شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب.

و علم صدى البلد أن سبب الانفصال يعود الي خلاف كبير حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال الأيام الماضية .

وفضلت شرين عبد الوهاب التكتم على خبر مشكلتها مع زوجها ، في ظل عدم رغبتها في تطور الامر الي مواقع التواصل الاجتماعي مرة اخرى بعد مشكلة والد زوجها التي تسببت في ضجة كبيرة .

ويأتي سبب الخلاف وطلب الانفصال إلى رغبة شيرين بالتفرد في القرارات الخاصة بأعمالها، والتي يريد حسام حبيب متابعتها دائما.

كما أن حسام حبيب قام بعزل الفنانة شيرين عن أصدقائها المقربين في الوسط الفني وبعض من أفراد عائلتها وخاصة شقيقها .

تسريب أغنية من كليب شيرين الجديد:

بعد الخبر تم تسريب أغنية من ضمن كليب شيرين الجديد الذي سيطرح في الفترة المقبلة ؛ ورجح البعض ان هذا الأغنية مهداه لحسام حبيب .

حسام حبيب يحذف المنشورات التي تعهد فيها برفع قضايا علي نضال الأحمدية:

من جانبه قام حسام حبيب بحذف جميع المنشورات علي صفحته التي تحدث فيها عن نضال الأحمدية وانه سيقوم باتخاذ اجراء ضدها ورفع قضية بسبب قيامها بالتسجيل لوالده ونشر مكالمة تهاجمه.

شيرين عبد الوهاب تتعرض لموقف محرج بسبب نانسي عجرم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب ، في موقف محرج بإحدى حفلاتها بسبب طلب من جمهور الحفل.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وإحدى الفتيات في الحفل تطلب منها أن تغني أغنية «انت مصري»، لتجيب عليها شيرين بالرفض وتؤكد لها أن هذه الأغنية خاصة بالفنانة نانسي عجرم، وتبدي تعجبها من اختلاط الأغاني على الجمهور.

حياة كريمة

وشاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنيتين جديدتين هما “الحكاية” و”مصر دايماً”، في إطلالة كانت الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما.

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

كان أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب ، مع بداية شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في إعلان إحدى المنتجات بأغنية عشرة ومشوار والتي حققت نجاحا كبيرا وردود فعل قوية كانت سببا في تصدرها تريند تويتر.

«عشرة ومشوار» من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، كما غنت شيرين تتر مسلسل لحم غزال للفنانة غادة عبد الرازق.

وقدمت شيرين أغنية وشي الحقيقي من كلمات بدوي جمعة وألحان محمد رحيم وتوزيع أمير سمير وحققت الأغنية أيضا نجاحا كبيرا.

يذكر أن شيرين غابت لفترة طويلة عن السوشيال ميديا وقررت مقاطعتها ولكنها بعد طلب الجمهور قررت العودة مرة أخرى لتتواصل بنفسها مع جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

صدى البلد