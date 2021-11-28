البرهان يطيح بضباط كبار بجهاز المخابرات العامة





اطاح رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعدد من كبار الضباط بجهاز المخابرات العامة.

يأتي ذلك عقب إعفاء مدير الجهاز الفريق جمال عبد المجيد من منصبه وتعيين الفريق أحمد ابراهيم مفضل في منصب مدير المخابرات.

وقالت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، إن الإطاحة شملت 5 من الضباط برتبة اللواء، كانوا يشغلون إدارات حساسة بالمخابرات، بجانب 4 ضباط آخرين برتبة العميد أشرفوا على ملفات مهمة للغاية بحسب قول المصادر.

ومنذ الإطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل عام 201‪9 شرع البرهان في إجراء إصلاح متدرج بكامل المنظومة الأمنية، حيث أقدم على الإطاحة بما يزيد عن 150‪0 ضابط بالقوات النظامية، من بينهم نحو 700‪ من جهاز المخابرات العامة.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين أطراف المرحلة الانتقالية على إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، كما نصت اتفاقية جوبا للسلام على ترتيبات أمنية تستوعب بعض مقاتلي الفصائل المسلحة بالقوات النظامية وإنشاء جيش وطني واحد.

الخرطوم: عبد الباسط إدريس

صحيفة السوداني