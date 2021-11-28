ابنة فنان مصري شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني!





كشف الفنان المصري، رشوان توفيق، عن أزمته مع ابنته آية وزوجها ونجلها، موضحا أن بينهم قضايا، وهو يثق في عدالة القانون.

وقال توفيق، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة “الحياة” أمس السبت: “أنا مقصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي ومفيش غير كده، أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، مفيش حاجة أملكها غير فضل الله عليا سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يخرجني من هذه الدنيا آمنا مطمئنا”.

وتابع باكيا: “حياتي فيها تجارب قاسية كتير جدا، وأقسى تجربة اللي أنا عشتها دلوقتي.. أنا بقعد أكلم نفسي مضايق، أنا المقتول الحي”.

وعلقت ابنته هبة رشوان توفيق (بحسبروسيا اليوم): “هو كتب كل حاجة لينا في حياته.. موزع إرثه من زمان.. كانت الأولوية لماما، كان مقسم كل حاجة بينا.. هو كان متأكد جدا أنه هيروح قبل ماما، وعشان كده كل أملاكه كانت ليها، وسبحان الله هي انتقلت الأول”.

يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق فيلم “خيال مآتة” مع الفنان أحمد حلمي عام 2019.

الخرطوم (كوش نيوز)