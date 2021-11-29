رئيس الوزراء يؤكد أهمية قوات الشرطة في إنجاح التحول المدني الديموقراطي





إلتقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر الأحد بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله.

وشدّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية قوات الشرطة في إنجاح التحول المدني الديموقراطي بحماية حقوق المواطنين جميعاً في التعبير والتظاهر السلمي باعتباره حق أساسي انتزعه شعبنا بنضالات وتضحيات بجانب توافقه مع وثيقة الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية، وأن عدم حماية تلك الحقوق هي أمر لا يجب التهاون حوله.

ووجّه د. حمدوك قيادة قوات الشرطة بأن تبني على تجربة مواكب 25 نوفمبر لاستعادة الثقة مع المواطنين.

وأكد مدير قوات الشرطة شروعه المباشر في خطة تدريب ورفع قدرات قوات الشرطة وتحديثها بصورة شاملة بما يعزز من امكانياتها لتطبيق القانون وبما يحفظ لجميع المواطنين أمنهم وسلامتهم في أرواحهم وممتلكاتهم، وحماية ممارسة الحق في التعبير السلمي، كما سيعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه قوات الشرطة، حيث أمّن رئيس الوزراء على هذه الخطوات المهمة والتي تصُب في صالح الدفع بأجندة الإصلاح الشامل للمؤسسات بما يتوافق مع التحول المدني الديموقراطي.

الخرطوم 28-11-2021 (سونا)