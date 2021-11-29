تِرِك : لن أتولى موقعاً إلا بإجماع أهل الشرق وحميدتي له تأثيره السياسي





رحّب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر محمد الأمين تِرِك بتولي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”, رئاسة اللجنة العليا لحل أزمة الشرق.

وقال تِرِك لـ(الصيحة), إن “حميدتي” ملم بملف الشرق ومتابع جيد لقضية الشرق وله تأثيره السياسي، مشيراً إلى أن مسار الشرق له استحقاقاته، ونفى جلوس مكونات الشرق لتقاسم المواقع أو ترشيح أي شخص للسيادي، مُؤكِّداً أنهم مع حكومة مستقلة وسلام شامل يختاره كل أهل الشرق، وشدّد على أنه لن يتولّى موقعاً الإ بإجماع أهل الشرق.

وبشأن التهديد بإغلاق الميناء, قال إن هذا الحديث سابقُ لأوانه، وأضاف “إننا أهل فعل ولسنا ناس تهديد”.

الخرطوم- الغالي شقيفات

صحيفة الصيحة