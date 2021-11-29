عرض حياته للخطر.. مسافر يتسلل للوصول للولايات المتحدة بطريقة غريبة





تسلل لشاب بالغ من العمر 28 عاما إلى حجرة في طائرة أمريكية أقلعت متجهه إلى ميامي، و ثرت قوات الشرطة الامريكية على ذلك الشاب عقب وصول الطائرة وظهرت عليه علامات الخوف والرعب والذهول .

وفقا لما نشرته صحيفة ” الجارديان”، فإن الشرطة الامريكية في مطار مدينة ميامي عثرت على شاب من جواتيمالا كان مختبأ في الحجرة الخاصة بعجل الهبوط في الطائرة من مدينة جواتيمالا إلى ميامي .

وبحسب التقارير فإن الششرطة الأمريكية قامت بغحتجاز الشاب وإيداعه بالمستشفى للتاكد من صحته العقلية، و ذلك بسبب ما قام به من مجازفة ومخاطرة بحياته من خلال ركوبه في حجرة عجل الهبوط بالطائرة.

قامت الشرطة الامريكية بالتحقيق مع الشاب والذي أوضح انه كأي شاب في جواتيمالا يحلم بالفرار للوصول إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة افضل وفرصة عمل.

جدير بالذكر أن الراكب كانت تبدو عليه ملامح الذهول والخوف والرعب، ولكن رغم مكانه الذي عرض حياته للخطر إلا ان الطائرة هبطت في ميامي و لم يصب بأي أذى يذكر أو حتى إصابات طفيفة.

صدى البلد