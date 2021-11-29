أغرب قوانين الزواج والطلاق فى العالم.. فرنسا تسمح بالزواج من متوفى





تختلف عادات الزواج من دولة لأخرى حسب العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال والتي قد تختلف مع تطور العصر، وكذلك أيضًا قوانين الزواج والطلاق تختلف من دولة لأخرى، والتي قد تبدو غريبة في بعض الأحيان لكنها تتفق حول إعطاء الأزواج حقوقهم، و نستعرض في التقرير أغرب قوانين الزواج والطلاق في العالم مثل هونج كونج وفرنسا و ولاية ماريلاند وغيرها وفقًا لما ذكره موقع ” dadsdivorce “.

أغرب قوانين الزواج والطلاق في العالم

هونج كونج

إذا اكتشفت امرأة في هونج كونج أن زوجها يخونها، فيسمح لها القانون بقتله، بشرط أن تضبطه متلبسًا وألا تقتله باستخدام سلاح، فقط بيديها.

ساموا

وفى دولة ساموا جنوب المحيط الهادى، يسمح القانون للمرأة بطلب الطلاق من زوجها في حالة إذا نسي عيد ميلادها.

فرنسا

تسمح فرنسا بالزواج من الرجل بعد وفاته ويعود هذا القانون إلى فترة الحرب العالمية الأولى عندما فقدت الكثير من النساء خطيبهن خلال الحرب، وفيه يسمح بإتمام الزواج قانونيًا ولكن بشرط موافقة موظفين من الخدمة المدنية وأسرة المتوفى ولا يترتب على هذا الزواج أي حقوق أو ميراث.

الفلبين

تتشتهر الفلبين أيضًا بأنها أرض عدم الطلاق، حيث تعتبر آخر دولة في العالم لا يُسمح فيها بالطلاق.

موناكو

عند الزواج في دولة موناكو، يجب كتابة ملاحظة للإعلان فيها عن الزواج على ورقة ونشرها في المدينة، لمدة 10 أيام على الأقل، وإذا فشل الزوجان في ترك الملاحظة المنشورة لفترة كافية، لا يحتسب زواجهم.

مدينة ترورو بأمريكا

وللزواج في مدينة ترورو بأمريكا، يجب على العريس أولاً أن يثبت رجولته من خلال الصيد سواء قتل ستة طيور شحرور أو ثلاثة غربان

ديترويت

وفى مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، من غير القانوني للرجل أن يتجهم فى وجه زوجته زوجته يوم الأحد فقط خلال الأسبوع.

ولاية فيرمونت

يُطلب من النساء في ولاية فيرمونت بأمريكا، الحصول على إذن كتابي من زوجها لتحصل على أسنان اصطناعية سواء في مستشفى أو عيادة.

صحيفة اليوم السابع