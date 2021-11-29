عضو السيادي برطم: دعمنا لا محدود لمسيرة التعليم بالبلاد





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم دعمه اللامحدود لمسيرة التعليم بالبلاد.

وبحث برطم خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس مع وفد تجمع المعلمين، وضع التعليم في السودان ومآلاته في المستقبل.

وقال المتحدث باسم تجمع المعلمين، الأستاذ الصادق محمد إسماعيل، في تصريح صحفي بحسب صحيفة اليوم التالي، إن اللقاء مُثمر وبنَّاء ناقش المحاور الأربعة المتعلقة بالتعليم والمعلم والمنهج والإدارة التربوية، وأشار إلى تريبات المؤتمر المزمع إقامته في القريب العاجل، لوضع الأسس التربوية السليمة بما يحقق نهضة السودان المستقبلية.

وشدد إسماعيل على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلم ومعالجة أوجه القصور التي تعاني منها عملية التعليم في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)