شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر استمرار تعطيل بث اذاعة هلا بأوامر عسكرية





استنكرت شبكة الصَّحفيين السُّودانيين استمرارتعطيل بث إذاعة هلا 96، بالفرمانات والأوامر العسكرية، منذ وقوع الانقلاب العسكري منذ 25 أكتوبر الماضي ، ووصفت ايقاف بث اذاعة هلا بالعدوان السَّافر على حُرية الإعلام وحق التعبير، وأكدت في بيان لها أمس دعمها وتضامُنها الكامل مع إذاعة هلا 96، التي تمثل برسالتها الإعلامية عالية الجودة، وبانحيازها المبدئي والصَّارم لقيم الحُريّة والسَّلام والعدالة، إحدى إشراقات ثورة ديسمبر ونماذجها الباهرة في الحقل الإعلامي.

وأشارت الشبكة الى الانتهاكات الجسيمة والضربات المُتتالية على حُرية الصَّحافة، منذ وقوع الانقلاب العسكري، لم تنحسر ولم تتراجع، رغم الوعود غير الصادقة لرئيس مجلس الوزراء الذي كان يجهر بالقول في أكثر من مُناسبةٍ، بالتزامه بحُرية التعبير والدفاع عن الصَّحافة وحُريتها، لكن سُرعان ما تَكَشّفت ادّعاءاته “العرقوبية” تحت اختبارات الواقع، والتي تكشف بجلاءٍ أنّ العسكر وأعوانهم هُم الحُكّام الفعليون للبلاد .

صحيفة الجريدة