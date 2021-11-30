حمدوك يعتزم تكليف وُلاة جُدد





كشفت المصادر ، عن اتجاه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمراجعة تكليف ولاة الولايات عقب أحداث (25) أكتوبرالماضي, بجانب مراجعة قرار تكليف وكلاء الوزارات.

وأفصحت المصادر، عن اتجاه حمدوك لتكليف ولاة جدد لحين تشكيل الحكومة واختيار الولاة. وأشارت ذات المصادر إلى مراجعة رئيس الوزراء لكل التعيينات التي صدرت خلال فترة ما بعد (25) أكتوبر.

وكان حمدوك, قد وجّه بالإيقاف الفوري للتعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية في البلاد إلى حين إشعار آخر، كما وجّه أيضاً بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمُراجعة.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة