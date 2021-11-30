الكشف عن تجاوزات في اختيار باحثين تربويين لوضع المناهج





كشفت مصادر بالمركز القومي للمناهج، عن تجاوزات في تعيين واختيار باحثين تربويين غير مؤهلين للعمل في تأليف الكتب واعتبرته قصوراً في اختيار الوظائف، وأفصحت عن اكتمال تعيين هؤلاء الباحثين ونشر أسمائهم في موقع مفوضية الاختيار للخدمة العامة أمس الاثنين.

وانتقدت المصادر في حديثها لـ(الصيحة)، عدم الالتزام بالشروط واللوائح والتمحيص في اختيار باحثين متمكنين، وكشفت عن إيفاد شخص واحد يحمل درجة البكالوريوس لاختيار باحثين من حملة الدكتوراة والماجستير، على عكس ما كان يحدث سابقاً بأن يتم اختيارهم عن طريق رؤساء الأقسام في المركز والتركيز على المتميزين والحاصلين على درجة جيد جداً ومرتبة الشرف، وأشارت إلى اشتراط الحصول على درجة جيد في معايير الاختيار مما يؤثر على العملية التعليمية.

وعزت المصادر الأمر لاختيار أشخاص بعينهم، واعتبرت ما حدث نوعاً من التمكين الجديد لتحقيق أيديولوجية وفكر معين بهدف أدلجة المناهج، واتّهمت أيادٍ خفية تدير المسٱلة من وراء المركز القومي للمناهج.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة