شابة تتغزل في جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية فماذا قالت!!





يعيش السودان فترة انتقالية استثنائية تتصارع فيها العديد من المكونات المدنية والسياسية والعسكرية على مراكز القوة، تحت ضغط دولي هائل، وتحديات اقتصادية ومجتمعية جسيمة، وظروف إقليمية متغيرة وبالغة التعقيد تحتاج إلى قادة وطنيون أفذاذ يخرجون بالبلاد إلى بر الأمان.

تفاجأ مسؤول صفحة “كوش نيوز” بوجود نسخة رسالة من شابة ومرفقاً معها أبياتاً شعرية تتغزل من خلالها بدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية في الحكومة السابقة المشكلة من قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح والمكون العسكري.

وجاء في الأبيات المرسلة من الشابة التي لم تكتب اسمها الحقيقي ورمزت لنفسها باسم “الثائرة”:

يا فارس السلام وأصيل

بالود قلوبنا ليك تميل

الهيبة ما محتاجة دليل

وقيادة سايرة ليك عديل

يا راقي طبعك إنت نبيل

وجسارة مافي ليها مثيل

سلام مني ليك يا جبريل

ولي وطن هادي وجميل

وطالبت الشابة د. جبريل من خلال رسالتها بأن يسير على درب تحقيق العدالة والسلام والحرية، وهي شعارات ثورة ديسمبر التي ينادي الجميع بتطبيقها على أرض الواقع، كما عبرت عن إعجابها بشخصية رئيس حركة العدل والمساواة القيادية ووصفته بالجسارة وفارس السلام.

ونقول لـ ” الثائرة” يأمل الجميع في وطن معافى ينبذ الفرقة والشتات، ويسع فئات المجتمع السوداني الأصيل، ويشارك في قيادته كل وطني غيور.

الخرطوم (كوش نيوز)