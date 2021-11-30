حكومة الثنائي برهان وحمدوك تتعامل بطريقة أقرب إلي الاستهبال والاستغفال السياسي !!





في قضية المعتقلين السياسيين تتعامل حكومة الثنائي برهان وحمدوك بطريقة أقرب إلي الاستهبال والاستغفال السياسي !!

الفريق البرهان أعاد بروفيسير غندور إلي المعتقل وحجة القائد العام أن غندور هو أحد رموز المؤتمر الوطني!!

مايعلمه برهان أن غندور لم ينبس بكلمة إساءة واحدة للجيش السوداني ..غندور تم اطلاق سراحه بقرار من الأجهزة العدلية المختصة ..وتم اعتقاله بطريقة بهلوانية بقرار من البرهان شخصياً!!

في ذات الوقت وافق قائد الجيش السوداني علي اطلاق سراح أبرز الذين تفوهوا بكلمات نابية ومهينة بحق المؤسسة العسكرية ..ومع هذا وافق البرهان علي اطلاق سراحهم بلاقيد ولاشرط!!

يحتاج الإسلاميون في التعامل مع ثنائي الحكم الحالي إلي طريقة جديدة وفق القانون وذلك بعد أن أثبتت طريقة تقدير الموقف الحالية أنها غير مجدية لأن البرهان وأجهزته المختصة درجوا علي صفع قيادات الوطني وقواعده بصمت مريب علي تجاوز القانون الذي سمحت نصوصه بالافراج عن الذين تقيأوا علي كاكي الجيش .. في وضح النهار وعلي الهواء مباشرة ً !!

عبد الماجد عبد الحميد