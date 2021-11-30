العميد د.الطاهر ابوهاجة: من يريد الحكم الديمقراطي في السودان فليستعد للإنتخابات





من كانوا يخططون ليل نهار لإطالة الفترة الإنتقالية لأقصى مدة، هم أنفسهم من يحلمون بتحريك الشارع للعودة القهقري إلى ما قبل 25 أكتوبر، عسى أن تتحقق أحلامهم، ينسى هؤلاء أن قرارات الثورة التصحيحية والإتفاق السياسي بين السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والسيد دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يمثل رغبة وخيار ملايين السودانيين الذين علموا فلزموا، علموا أن من يريد الحكم الديمقراطي فعليه أن يستعد للإنتخابات،

فلن يجدي البكاء على الأطلال وعلى اللبن المسكوب، الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الملايين اليوم صعب عليهم الفطام، فطام السلطة حينما أضاعوا الوقت والبلاد في السفاسف فقطعوا أرزاق الناس وضايقوهم في معايشهم وعطلوا العدالة فظهر الفساد في البر والبحر واجتهدوا ليلاً ونهاراً لإضعاف المنظومة الأمنية وتفكيكها وإضعاف القوات المسلحة، فلا بواكي لهم اليوم، لقد أضاعوا الفرصة و ها هو لسان حالهم اليوم يقول أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت.. ولكن هيهات!

العميد د.الطاهر ابوهاجة