جرائم وحوادث

لجنة الأطباء تعلن إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس

2021/12/01
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لجنة
لجنة أطباء السودان المركزية

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس.

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” الأربعاء إن (6) حالات منها نتجت عن الإصابة بقنابل صوتية و أضافت “ واحدة منها أدت لتهتك أنسجة اليد. وحالة تهشم بعظام الأنف والوجه”.

و أوضحت أن الإصابات تراوحت ما بين الإصابة بالقنابل الصوتية و الضرب بالهراوات و الاختناق و الإصابة بالغاز المسيل للدموع.
و تابعت “يجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم و سيتم نشر تحديث بها حال التأكد”.

باج نيوز

2021/12/01
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تعليق واحد

  1. لجنة الأطباء ليست جهة محايدة بل تنشر بيانات كاذبة تعلم ذلك كعمل يساري منظم.
    هل تستطيع الاحزاب التي طالبت سابفا بمحاكمة برهان ان نطالب بمحاكمة حمدوك ؟ كل اصابة التظاهرات في العمال يكون مسؤل عنها رجل الشرطة وليس السياسي يا جبناء وانتهازيين

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