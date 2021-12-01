جرائم وحوادث
لجنة الأطباء تعلن إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس.
و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” الأربعاء إن (6) حالات منها نتجت عن الإصابة بقنابل صوتية و أضافت “ واحدة منها أدت لتهتك أنسجة اليد. وحالة تهشم بعظام الأنف والوجه”.
و أوضحت أن الإصابات تراوحت ما بين الإصابة بالقنابل الصوتية و الضرب بالهراوات و الاختناق و الإصابة بالغاز المسيل للدموع.
و تابعت “يجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم و سيتم نشر تحديث بها حال التأكد”.
باج نيوز
تعليق واحد
لجنة الأطباء ليست جهة محايدة بل تنشر بيانات كاذبة تعلم ذلك كعمل يساري منظم.
هل تستطيع الاحزاب التي طالبت سابفا بمحاكمة برهان ان نطالب بمحاكمة حمدوك ؟ كل اصابة التظاهرات في العمال يكون مسؤل عنها رجل الشرطة وليس السياسي يا جبناء وانتهازيين