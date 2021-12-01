لجنة الأطباء تعلن إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة (98) شخص خلال تظاهرات الأمس.

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” الأربعاء إن (6) حالات منها نتجت عن الإصابة بقنابل صوتية و أضافت “ واحدة منها أدت لتهتك أنسجة اليد. وحالة تهشم بعظام الأنف والوجه”.

و أوضحت أن الإصابات تراوحت ما بين الإصابة بالقنابل الصوتية و الضرب بالهراوات و الاختناق و الإصابة بالغاز المسيل للدموع.

و تابعت “يجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم و سيتم نشر تحديث بها حال التأكد”.

باج نيوز