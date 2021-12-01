الخرطوم .. ارتفاع أسعار (البُن) يُفاجئ أصحاب ”الكيف”!!





مع ارتفاع برودة الطقس في الخرطوم، عمّت موجة سخط وتذمر وسط أصحاب “الكيف “، وعُشّاق القهوة للارتفاع المفاجئ والكبير في اسعار (البُن)، حيث قفز سعر رطل البن الى حوالي (2000) جنيه، وفي بعض المحلات بـ(2400) جنيه مقارنة بسعر الرطل سابقاً بواقع (1000) جنيه.

وعزا تجار تحدثوا لـ”الصيحة”, الارتفاع الى تدني كمية الوارد من البن بسبب النزاعات في الحدود وداخل إثيوبيا، فيما ارجع آخرون اسباب الارتفاع إلى عدم استقرار أسعار الدولار.

بين الغلاء والكيف

ولعل للقهوة مزاجٌ خاص لدى عدد كبير من السودانيين الذي يحرصون على تناولها في اوقات معينة خلال اليوم ويطلق عليهم (الكِيِّفين), حيث لا يعتدل المزاج لديهم إلا بتناول ذلك (الكيف) سواء في البيوت من قبل لمات (القهوة) او المقاهي، الساحات وامام بائعات القهوة، حيث يجلس الشباب والرجال يتسامرون على رشفات القهوة والحديث بها يقصر او يطول.

وفيما يلي (ستات القهوة)، بعضهن اكدن لـ”الصيحة” ان ارتفاع اسعار (البن) والسكر، بجانب الفحم اثّر في دخلهن اليومي.

وقالت الحاجة فاطمة: اضطررنا الى رفع سعر كباية القهوة الى (300) جنيه مقارنة بـ(200) جنيه للكباية الواحدة سابقاً, وقالت إن هذه الزيادات أفقدتها أعداداً كبيرة من زبائنها وبالتالي قلّ مُستوى دخلها اليومي.

إحلال وإبدال

وأكد عدد كثير من الموظفين وعمال اليوميات الذين يتناولون القهوة والشاي في الشارع العام أو بالقرب من أماكن عملهم، بأن السعر أصبح غير مناسب معهم, وأن الزيادة كبيرة خاصة أن أغلبهم يتناول خلال اليوم كوبين وتزداد الطلبات في حالة وجود زائر، مشيرين إلى أن الغلاء اثّر حتى على (الكيف) الخاص بهم, وقال بعضهم إن الغلاء سيجبرهم على تقليل تناول القهوة أو استبدالها بكوب شاي فقط.

صحيفة الصيحة