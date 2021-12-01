الحزب الشيوعي: مواكب الثلاثاء تعرضت لقمع وحشي برغم وعود حمدوك





أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن المعلومات الأولية أكدت تسجيل ما يزيد عن (50) إصابة في مواكب مليونية اليوم (30) نوفمبر بعضها في غاية الخطورة، واستنكر الحزب أن المسيرات والمواكب السلمية في العديد من مدن السودان التي خرجت في مليونية أمس الثلاثاء بما فيها العاصمة المثلثة، والقضارف تعرضت لهجوم وحشي من قبل قوات الأمن، استعملت فيها القنابل الجديدة المسيلة للدموع والمحرمة دولياً، بجانب الرصاص المطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، فضلاً عن قوع العديد من الاعتقالات في صفوف الثوار والمتظاهرين.

وأوضح الشيوعي، في بيان مساء الثلاثاء، أن المعلومات حتى الآن تشير إلى إصابة ما يزيد عن 50 متظاهراً، بعض الإصابات في غاية الخطورة، وأشار البيان إلى أن مستشفى الفيصل وفضيل تعرضا إلى محاصرة من قبل قوات الأمن وتمت اعتقالات داخل وخارج هذه المستشفيات.

صحيفة السوداني