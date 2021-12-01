الجزيرة: قرار بتشكيل لجنة للأمن والطواريء بمشروع الجزيرة





أصدر أمين عام حكومة الجزيرة القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة للأمن والطوارئ الدائمة بمشروع الجزيرة برئاسة محافظ مشروع الجزيرة والمدير الزراعي رئيسا مناوبا والمدير التنفيذي لمكتب دفع محافظ المشروع عضوا. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في النظر في المهددات الامنيه التى تواجه المشروع والعمل علي الحد من الظواهر السالبة والتعديات علي اراضي وأصول المشروع و متابعة حسن استخدام الموارد بالمشروع والمحافظة علي ألامن والسلام العام في المشروع.

صحيفة السوداني