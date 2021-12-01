



في 1989 م اللواء إبراهيم نايل إيدام حزب أمة وكان نائباً لمدير جهاز المخابرات وصار عضواً في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ بعد الإنقلاب .. يعني باع الحزب ولولاه لما نجح الإنقلاب 🤪

– وفي 2015 م اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي مساعداً لرئيس الجمهورية والعقيد بشري الصادق المهدي يُعاد لجهاز الأمن

– وفي 2018 م حزب الأمة يصف الثورة ” بالبوخة والطلقة والمرقة وحفرة الدخان ووجع الولادة ”

– وفي 2019 م حزب الأمة أول من يشيل خيمته من الإعتصام ويشتت وبعدها مريم في عضوية الوفد المفاوض ممثلاً للحرية والتغيير .

– ثم حزب الأمة يشارك بعدد ” 2 ” في السيادي و ” 6 ” ولاة و ” 5 ” وزير و ” 4 ” في لجنة التمكين

– وفي 25 أكتوبر 2021 م مريم تصف ما حدث بالإنقلاب

– وبعد عودة حمدوك مريم تصف حمدوك بالخائن

واللواء برمة ناصر هو من أعدد الإتفاق وصياغة البيان السياسي بين البرهان وحمدوك ومعه الواثق البرير .

– واللواء برمة ناصر يدافع عن نفسه ويقول أنه مفوض رسمياً من الحزب وبموافقة وعلم مريم الصادق كتبو البيان .

حد يفهمنا حزب الأمة دا شنو بالضبط ؟؟

حزب شغال سمسار في السياسة ويقبض العمولة من اي حكومة

الصحفي إبراهيم بقال سراج