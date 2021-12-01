حزب شغال سمسار في السياسة ويقبض العمولة من اي حكومة
في 1989 م اللواء إبراهيم نايل إيدام حزب أمة وكان نائباً لمدير جهاز المخابرات وصار عضواً في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ بعد الإنقلاب .. يعني باع الحزب ولولاه لما نجح الإنقلاب 🤪
– وفي 2015 م اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي مساعداً لرئيس الجمهورية والعقيد بشري الصادق المهدي يُعاد لجهاز الأمن
– وفي 2018 م حزب الأمة يصف الثورة ” بالبوخة والطلقة والمرقة وحفرة الدخان ووجع الولادة ”
– وفي 2019 م حزب الأمة أول من يشيل خيمته من الإعتصام ويشتت وبعدها مريم في عضوية الوفد المفاوض ممثلاً للحرية والتغيير .
– ثم حزب الأمة يشارك بعدد ” 2 ” في السيادي و ” 6 ” ولاة و ” 5 ” وزير و ” 4 ” في لجنة التمكين
– وفي 25 أكتوبر 2021 م مريم تصف ما حدث بالإنقلاب
– وبعد عودة حمدوك مريم تصف حمدوك بالخائن
واللواء برمة ناصر هو من أعدد الإتفاق وصياغة البيان السياسي بين البرهان وحمدوك ومعه الواثق البرير .
– واللواء برمة ناصر يدافع عن نفسه ويقول أنه مفوض رسمياً من الحزب وبموافقة وعلم مريم الصادق كتبو البيان .
حد يفهمنا حزب الأمة دا شنو بالضبط ؟؟
حزب شغال سمسار في السياسة ويقبض العمولة من اي حكومة
الصحفي إبراهيم بقال سراج
تعليق واحد
رحم الله نميري حين أطلق مقولته الشهيرة عن الامة والاتحادي وقال هؤلاء تجار في السياسة وليسوا اهل سياسة.
كمان معروف انو مريم عندها جهل وعنجهية تمارسها تجاه الحزب كما انها اميل لليسار من ابوها وحزبها خوفا منه وتصديقا لمبرراته ان الشارع معه لذا افقدت حزبها الكثير في فترة وجيزة .
والموقف الاخير منها بين تفويض الحزب لبرمة ومحاولة محاسبته هي عين الانتهزاية السياسية والسير بالحزب في اتجاه لا اخلاقي .