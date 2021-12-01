التعليم العالي توضح بشأن دليل قبول الجامعات المتداول





نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل القبول للجامعات حتى الان، وتبرات من دليل يتم تداوله عبر الوسائط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يحمل معلومات ومؤشرات عن القبول للجامعات السودانية للعام 2021م.

وقال مدير الإعلام بالوزارة أسامة العوض في تصريح صحفي ان الدليل المتداول لا يمثل الوزارة نهائياً لا من قريب او بعيد ، ولا يحمل الصفة الرسمية وأنه مجرد اعمال تضليلية من قبل جهات لها اغراض للتشويش على الطلاب وأسرهم.

ودعا الطلاب ان لا يلتفتوا او يعتمدوا هذه المعلومات المضللة.

واضاف العوض “نحن من جانبنا نؤكد لأصحاب المصلحة من الطلاب واسرهم ، وكل الشركاء أن الوزارة الآن تعمل بجد واجتهاد لتجهيز وترتيب إجراءات القبول للجامعات السودانية للعام 2021م وفق خطة عملها المتبعة سنوياً ، وسوف يتم اعلان تاريخ بداية القبول للجامعات عبر وسائل الإعلام المختلفة واعلان شروط وضوابط القبول حسب ما هو معمول به من موجهات وإرشادات للطلاب”.

صحيفة الصيحة