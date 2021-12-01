أسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات… وخبير يوضح السبب





وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وسط توقعات المحللين باستمرار ضعف العرض في السوق حتى عام 2023.

وأنهت العقود الآجلة للقهوة تسليم ديسمبر/ كانون الأول جلسة تداول يوم الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، بعدما لامست يوم الخميس، 2.46 دولار في بورصة نيويورك إنتركونتيننتال إلى 2.46 دولار، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

كان ذلك أعلى سعر منذ عام 2011، عندما تجاوزت السلعة 3 دولارات للرطل. وفي الوقت نفسه، بلغ السعر القياسي لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة، بزيادة 85% عن العام السابق.

قال أولي هانسن، رئيس التحليل الاستراتيجي للسلع في مصرف “ساكسو بنك”، إنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، “كانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث التي تمنح حبات البن دفعة”.

وتابع: “شهدنا انخفاضا في درجات الحرارة، ونوبات صقيع سريعة جدا ضربت بعض المناطق النامية، وكان لدينا فترة جفاف، وكل هذا ترك محصول 2022 في حالة غير مستقرة بعض الشيء”.

وأضاف هانسن أن هذه الأحداث المناخية المعاكسة ستؤثر على المحصول في وقت لاحق من هذا العام، وكذلك في عام 2022 وربما حتى عام 2023.

العربية نت