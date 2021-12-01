تصريح صادم من هند صبري.. “لا أتقبل النقد بسهولة”





كشفت الفنانة هند صبري أنها لا تتقبل النقد بسهولة، وبالرغم من ذلك فهي تحترم الانتقاد ولا تتعامل معه بشكل شخصي.

وأضافت على هامش فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن مسلسل “عايزة أتجوز” تعرض للكثير من النقد عند عرضه لأول مرة.

إلا أنها أوضحت أن الهجوم عليه لم يستمر طويلاً، بل تعاطف الجمهور مع المسلسل، وحقق نجاحاً لم يكن متوقعاً.

وعبّرت عن مدى حبها للأدوار غير النمطية، وهو الشيء الذي تعتبره مشتركاً بين الشخصيات المختلفة التي قدمتها.

وقالت إن 90% من أدوار المرأة في الوطن العربي نمطية، وهي بعيدة كل البعد عن حقيقة المرأة وقضاياها وحياتها اليومية.

كذلك، أضافت أن هناك مشكلة تواجه المرأة حتى في الإنتاج السينمائي، مشيرة إلى أن المنتجين يسمحون بأن تتحمل المرأة بطولة مسلسل درامي بأكمله، ولكنهم يخافون أن تتحمل بطولة مطلقة بالسينما.

وعزت ذلك، لخوفهم على الإيرادات، لافتة إلى أن الأمر سيتغير بالتأكيد إذا دخلت المرأة عالم الإنتاج السينمائي بشكل بارز.

أدوار “الأكشن”

وأشارت إلى أنها تتمنى تقديم أدوار “الأكشن” ولكنها لا تجد الإنتاج لمثل هذه الأدوار في الوطن العربي للمرأة.

وأوضحت أن المرأة تحظى بفرص أقل بكثير من فرص الرجال، إلا في أدوار الكوميديا التي نجحت فيها بشكل كبير الفنانة ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم.

وتابعت صبري “أنا نشأت في بيت يحترم المرأة ويقدرها ويدفعها للأمام، وأمي كانت أكبر دافع لي فهي كانت دائماً مشجعة لي ومازالت حتى الآن هي من يساندني في حياتي وتربيتي لبناتي، وأنا سعيدة لما وصلت له في مشواري الفني وفي حياتي الشخصية رغم أني ضيعت الكثير من الفرص في حياتي، ولكن الحياة دائماً تكون اختيارات فهناك فترة من عمري كنت في اختبار أن أكمل دراستي أو أني أدخل مجال الفن، ولكني استطعت أن أقوم بالاثنين”.

الأدوار النسائية

إلى ذلك، أشارت الفنانة إلى أن هناك الكثير من الكتاب يبدعون في كتاباتهم لأدوار المرأة بشكل يليق بها ويناقش المشاكل التي تواجهها ويعبر عنها، منهم محمد خان، والكاتبة مريم نعوم وكاملة أبو زكري، من خلال تجسيدهم لحياة المرأة بشكل واقعي وصادق وهو ما يصل للجمهور من النساء بشكل أسرع لكونه مشابه لحياتهم ومشاكلهم وقضاياهم، لذلك نحتاج لمثل هذه النماذج للمرأة لتمكينها بشكل أوسع.

لكن فيما يخص النماذج العربية التي تقتدي بها، أشارت إلى أنها تعشق الفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أنها تحترم سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، وتعتبرها ملهمة لها، لما استطاعت أن تقدمه للسينما والجمهور.

يذكر أن الفنانة ستعود مرة أخرى إلى شخصية علا عبد الصبور التي قدمتها في مسلسل “عايزة أتجوز” منذ 10 سنوات، في مسلسل جديد تشارك فيه الفنانة كممثلة ومديرة إنتاج للمرة الأولى لها في مسلسل “البحث عن علا” الذي يشاركها بطولته الفنانة سوسن بدر، والفنان هاني عادل المقرر عرضه على شبكة “نتفلكس”.

العربية نت