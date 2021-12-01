هيفا وهبي تنشر صورة شقيقتها الصغرى.. وتحتفل بعيد ميلادها





احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى ”هناء“، ووجهت لها رسالة، عبرت خلالها عن مدى حبها لها. وشاركت وهبي جمهورها بنشر صورة لشقيقتها ”هناء“، عبر صفحتها الخاصة على ”إنستغرام“ بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: ”أختي هانو.. كل سنة وأنتي بخير يا أجمل أخت في الدنيا أنا محظوظة إن لدي أخت محبة مثلك. يجب أن تشكريني لأنني شقيقتك الكبرى.. أنت العالم بالنسبة لي.. أرسل لك حبي وقبلاتي“.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصورة، وانهالت المباركات على شقيقة هيفاء، متمنيين لها عيد ميلاد سعيد، وأن تحمل لها سنتها الجديدة كل الخير والبركة. كما لفت انتباه عدد آخر من المتابعين على الشبه الكبير بين الشقيقتين، معتبرين أن هيفاء وهبي جميلة قلبا وقالبا إذ لا تنفك التعبير عن محبتها لعائلتها، بخاصة أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورها إلى جانب شقيقاتها فقد نشرت في وقت سابق فيديو لشقيقتها ”عليا“، وهي تفاجئها بهدية بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها أجمل مفاجأة حدثت لها في مثل هذا اليوم. ونشرت وهبي مقطع فيديو يكشف هذه المفاجأة، والتي هي عبارة عن رسمة لها على رمال البحر في دبي، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، معلقة: ”ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة“.

مزمز