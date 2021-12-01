هند صبري تكشف عن أمنية راودتها قبل الأربعين وتحدد رائدة الكوميديا النسائية في مصر





أماطت الفنانة التونسية هند صبري، اللثام عن الفنانة التي كانت مصدر إلهام لها خلال مشوارها الفني، كاشفة عن أمنية كانت تتمنى حدوثها قبل سن الأربعين.

جاء ذلك خلال استضافتها، اليوم الأربعاء، في ندوة نظمتها منصة “نتفليكس”، تحت عنوان “لأنها أبدعت”، على هامش مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 43.

أماطت الفنانة التونسية هند صبري، اللثام عن الفنانة التي كانت مصدر إلهام لها خلال مشوارها الفني، كاشفة عن أمنية كانت تتمنى حدوثها قبل سن الأربعين.

جاء ذلك خلال استضافتها، اليوم الأربعاء، في ندوة نظمتها منصة “نتفليكس”، تحت عنوان “لأنها أبدعت”، على هامش مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 43.

واعتبرت هند صبري أن ياسمين عبد العزيز كسرت حكر الكوميديا على الرجالة فقط.

كما تطرقت الفنانة التونسية إلى تعاونها مع منصة نتفليكس في مسلسل “البحث عن علا”.

وقالت إن شخصية “علا عبد الصبور” تحمل الجانب الساخر من شخصيتها الحقيقية، وأنها لو تصرفت بطبيعتها دون حرص، ستصبح مثل علا، صاحبة الشخصية العشوائية التي تقول أشياء في غير محلها ولا تجيد التصرف، لافتة إلى أن”البحث عن علا” ليس الجزء الثاني من مسلسل “عايزة أتجوز”.

وانطلقت الأسبوع الجاري فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، بمشاركة نحو مئة فيلم.

العربية نت