رأي ومقالات
الشاعرة سماح مضوي: حبي لحميدتي والدعم السريع نيرانة تشتعل من جديد
الي كل من يكمن بداخله كره الي حميدتي( أسد الغابة)والدعم السريع شديد ٠٠٠
الي كل من حاول سلب وتحطيم حبي الفريد ٠٠٠
ماعرف عني عنادآ عنفوان الي ابعد المدى البعيد ٠٠٠
يجعل حبي لحميدتي والدعم السريع نيرانة تشتعل من جديد 🔥
فتكفوا عن مهاجمتكم أو تستمروا سأظل الي هذه الحقيقة أعيد ٠٠٠
ليشهد قلمي في الوفاء ميلاد يومآ جديد …
فهذه هي حريتي وهذا هو ما أريد !!!❤
الشاعرة سماح مضوي
2 تعليقات
هههههه، ده ما شعر دى خرمجة و هرجلة ساكت، اخير تمشى عديل لود دقلو وقولى محتاجة يعصر ليك حاجة.
دا شعر والله هجو والله التوم هجو زى بعضه