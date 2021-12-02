حميدتي: نتعهّد بتسليم البشير للجنائية





شدّد قائد قوات الدعم السريع النائب الأوّل لرئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو، على أنّه لا يوجد خيار لأوروبا والولايات المتحدّة غير دعم الحكومة الجديدة في السودان لتفادي أزمة اللاجئين.

وأكّد حميدتي في تصريحاتٍ لموقع الأخبار الأوربي الشهير”بوليتيكو يوروب” على ضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار حميدتي بحسب ما أوردت صحيفة اليوم التالي، الخميس، أنّ حميدتي تعهّد خلال الحوار معه عبر تقنية الفيديو بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية حيث يواجه البشير اتّهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

وقال حميدتي إنّ أوروبا والولايات المتحدة لتفادي أزمة اللاجئين لا خيار أمامهم سوى دعم الحكومة الجديدة في السودان.

وأشار إلى أنّه تتمّ حراسة الحدود من قبل قوات الجيش السوداني الذي يتعرّض لانتقادات عنيفة.

باج نيوز