بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين





علّق طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأجاب مرتضى، على سؤال “هل تواصلت نقابة الموسيقيين مع الفنانة شيرين عبد الوهاب للاطمئنان عليها وعلى أوضاعها وصحتها؟”، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج “تحت الشمس” عبر قناة “الشمس”.

وقال طارق مرتضى: “لدى النقابة لجنة الخدمات دائما ما تتواصل مع الأعضاء في مثل هذه الحالات، وحتى الآن لم يصلنا أي تفاصيل نعلنها للجمهور”.

أنباء انفصال شيرين عبد الوهاب

وأثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، ولكن لم يرد أي من الزوجان على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

ملحن يؤكد انفصال شيرين عبد الوهاب

وأكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب .

ونشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها :” لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنية #ملكش_مكان مع الفنانة #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام “.

تابع :” الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال “.

واختتم:” عموماً أستنوا الأغنية فى الالبوم القادم ان شاء الله وأتمنى فى النهاية انها تنول اعجابكم”.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية شيرين عبد الوهاب الجديد “كلها غيرانة”، وهي أول أغاني ألبومها الجديد.

من المقرر طرح أغاني ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد تباعا خلال الفترة المقبلة عبر يوتيوب، بعد غياب لفترة طويلة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة “كلها غيرانة” من كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

صدى البلد