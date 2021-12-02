ياسمين صبري تطلب 100 مليون تعويضاً من مصري





نجحت الفنانة المصرية ياسمين صبري في الحصول على حكم قضائي بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف.

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.

تعويض 100 مليون:

وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر في جلسة اليوم.

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصاً عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.

مسلسلها الجديد:

وكانت ياسمين صبري قد أعلنت في وقت سابق عن مسلسلها الجديد وقالت إنه من فكرتها، والمؤلف هو محمد عبد المعطي، واصفة قصته بأنه: “قصة حلوة أوي، قصة مؤثرة أتمنى تعجب الجمهور”، نافية أن المسلسل يتناول قصة حياتها.

وبالنسبة إلى تدخلها في اختيار الأبطال؛ قالت باسمين صبري: “أنا من ساعة ما ابتديت أمثل ولغاية النهاردة أنا عمري ما تدخلت في اختيار الممثلين، بشوف أن كل واحد موجود في فريق العمل لازم هو اللي يحط شروطه وخبرته في الشغل، ودي حاجة بتاعت المخرج”.

صحيفة المواطن