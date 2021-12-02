عودة حمدوك الرجل الفاشل ستكون كارثة علي السودان





بهذه الخيانات عاد حمدوك الي ذوي العاهات @@@@

في البدء اطرح السؤال الاتي ما هي الشرَوط التي عاد بها حمدوك ليكون رئيسا للوزراء لما بقي من الفترة الانتقالية والمكَون العسكري علي يقين ان حمدوك عميل خائن يعمل بكل وقاحة لصالح الغرب الاستعماري ويتقاضي راتبه من الاتحاد الاوربي فهل رجل بهذه السفالة يؤتمن علي وطن ويحترم عهدا وميثاقا فالعدد الاعظم من الشعب السوداني يرون ان عودة حمدوك الرجل الفاشل سيكون كارثة علي السودان لقد خرجت ٤ طويلة بالباب وارجعها حمدون بالشباك الخلفي وقسم الادارات (نواب الوزرا) الجدد بين الحزب الشيوعي والجمهوريين وحزب البعث وجماعة الدقير وجماعة مريم اين حكومة الكفاءات المستقلة ام هو ضحك علي الشعب السوداني يأتي الوزير المستقل وانا اشك ان يخرج حمدوك من عباءة قحط يأتي ومن تحته مهاد من جهنم ومن فوقه غواش فهو بين الحزب الشيوعي (الوكيل) وحمدوك الشيوعي العميل القوات المسلحة نجحت في قراراتها فصححت المسار الا ان الخاتمة كانت أسيفة اذ جاءت بحمدوك دون شروط محكمة ليمارس ذات الخبث تحت حراسة فوكلر والسفارت الغربية ان تحدي حمدوك لقرارات قائد القوات المسلحة التي أصدرها في ظل الطواريء هي تخطي للخطوط الحمراء والعودة الي ما قبل ٢٥ نوفمبر غصة لن تسكت عليها القوات النظامية التي تسعي لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة منتخبة كي تتفرغ القوات المسلحة لمهامها الكبيرة في حراسة الوطن وأمنه والشعب السوداني كي يوقف عودة حمدوك بالبلاد الي مربع قحط لا بد من خروج منظم في مسيرات سلمية هادرة في كل ولايات السودان دعما لقرارات قائد القوات المسلحة حتي لا يلتف حولها حمدوك وشيعته من اليسار بعد ان اخرج الله الشعب السوداني من ربقة وعبودية لجنة الافك التي سامت المواطن سوء العذاب ونحن في انتظار الرد من الجيش علي قرارات حمدوك وتحدياته الجهولة دون احترام لتعهداته بتكوين حكومة تكنوقراط. مستقلة الله غالب.

بروفسور

محمد بشير منصور