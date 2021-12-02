قبل أن نرى دماءا في شوارع الخرطوم وجثثا في طرقاتها.. الجيش لابد من خطوة إستباقية





تقارير أمريكية وأوربية وتصريحات سياسيين سودانيين يتحدثون عن حرب أهلية طاحنة !، إن الذين يتحدثون عن حرب أهلية وشيكة هم يقصدون حرب داخل الخرطوم لأن الحرب الأهلية أصلا موجودة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق و منذ تمرد توريت 1955 !!

قرارات 25 أكتوبر آخر فرصة للبرهان للحفاظ على السودان وقد أضاعها بالتردد والتقهقر !!

قيادة الجيش بتماهييها مع العملاء والخونة لن تكسبهم لأنهم كائنات وظيفية مهمتها تدمير الجيش وتفكيكه حتى تخلص إلى السودان فتمزقه ، هذا التماهي والتردد في إتخاذ القرار الوطني الصائب تخسر به قيادة الجيش حاضنتها الوطنية بل ستخسر ثقة ضباطها وجنودها !!.

*إن الذين يزعمون أن خطوة جريئة ووطنية من الجيش تقضي على هذه السيولة وتعلن عن إنتخابات مبكرة ستؤدي إلى حرب أهلية هم يريدون من الجيش التموضع في القيادة العامة يحرس نفسه بالكتل الأسمنية حتى تصله نيرانهم ، إن جر الخلايا النائمة والمتربصين والمتآمرين اليوم إلى معركة سيكون ضحاياها أقل بكثير من معركة هم يحددون توقيتها وميدانها بعد نجاح خطتهم في الحرب النفسية والهدم الممنهج لهيبة الدولة !!*

*متى يفعلها الجيش ؟!*

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حزب دولة القانون والتنمية