شاهد: “الجبلية ” تعود لإثارة الجدل بمنصات التواصل وتكشف المثير من خلال هذا الفيديو





نفت المطربة المعروفة عائشة الجبل علاقتها بصفحات مزيفة بموقع فيسبوك تتحدث بلسانها وتنقل أخبار غير حقيقية عنها.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد نفت الجبلية تواجدها بموقع (فيسبوك) منذ إغلاق صفحتها الرسمية مؤكدة انها لم تسترجع صفحتها حتي الآن.

ووعدت جمهورها بانشاء حساب أخر في القريب العاجل ومن ثم الخروج في لايف على الصفحة حتى يتأكد جمهورها من انها الصفحة الرسمية والموثوقة التي يجب التعامل معها.

الخرطوم: (كوش نيوز)