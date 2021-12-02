السودان ..إعادة “السافنا” إلى السجن الحربي بعد ساعات من إطلاق سراحه





أعادت السلطات المقدم علي السافنا، إلى السجن بعد ساعات من إطلاق سراحه، واحتفاله بالافراج عنه مع أنصاره.

وقال المقدم علي رزق الله السافنا انه تمت اعادته للسجن الحربي مرة اخرى على الرغم من صدور حكم من المحكمة العسكرية اليوم الخميس باطلاق سراحه.

واضاف في تصريح لمونتي كاروو ان سلطات السجن الحربي ابلغته ان اطلاق سراحة متوقف على مصادقة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ، على حكم المحكمة وان الامر قد يستغرق ما بين اسبوعين لثلاثة اشهر.

وكانت المحكمة العسكرية قد ادانت سافنا تحت المادة ١٤١ من قانون القوات المسلحة الهروب من الخدمة وحكمت عليه بالسجن سنتين وشهرين مع الطرد من الجيش.

فيما اسقطت عنه جريمة القتل العمد لاثنين من افراد الدعم السريع والمواد ١٤٢ (عدم اطاعة الاوامر العسكرية) و١٤٨ (الانضمام للعدو) و١٦٢ (التمرد على النظام الدستوري و ١٦٤ (افشاء اسرار عسكرية) من قانون القوات المسلحة لعدم كفاية الادلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)