عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 3 ديسمبر 2021





حمدوك يعتكف بمنزله”يومين” رفضًا لعدم تنفيذ الاتّفاق

دفاع المعزول: العسكر لن يسلّموا البشير للجنائية و”نحن متأكّدون”

“تويتر” يوقف شبكات روسية تستهدف السودان

تعيين نائب عام مكلّف..مجلس السيادة يناقش الأوضاع بالحدود الشرقية

عودة الاشتباكات الدموية بين قبيلتين في جنوب كردفان

السوداني

البرهان: سأتعاون بالكامل مع حمدوك وعلى الأحزاب الاستعداد للانتخابات

10 وفيات وتسجيل 68 إصابة جديدة بـ”كورونا”

السفارة الأمريكية: 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن جوزيف كوني

بنك السودان ينظّم مزادًا للنقد الأجنبي الثلاثاء المقبل

برطم: ترشيحات الوزراء ستأتي من الولايات وعلى حمدوك الاختيار منها

الصيحة

تأكّيدًا لانفراد”الصيحة”..”السيادي” يعيّن خليفة أحمد نائبًا عامًا

قتلى وجرحى في أحداث دامية بـ”أبو جبيهة”

حاكم دارفور المكلّف: ملتقى للإدارة الأهلية بنيالا الأحد المقبل

غوتيريش: التشكيك في اتّفاق” البرهان ـ حمدوك” سيكون خطيرًا

دراسة: سلبية الرجل السوداني وراء تفشيّ”الختان الفرعوني”

الجريدة

المقاومة تعلن عن موكب سيرًا على الأقدام من عطبرة إلى الخرطوم

الصحة تكشف عن 86 إصابة بفيروس كورونا

لجنة المعلمين تلتقي بحمدوك

وكيل وزارة العدل المكلّف يصدر قرارًا بإلغاء التكليفات والتنقلات

حركة”حق” لن تقبل بأيّ ميثاق سياسي يقصي قحت