قتلى وجرحى في أحداث دامية بـ”أبو جبيهة”





اندلع قتال عنيف بأحياء في مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان بين مكوّنات مجتمعية راح ضحيته عدد من الضحايا.

وبدأ الصراع طبقًا لمصادر، إنّ القتال بدأ الثلاثاء الماضي، عندما تمّت سرقة ماشية بضواحي مدينة أبو جبيهة، وتعرّض الفزع الذي قام بملاحقة السارقين لإطلاق نار أدّى إلى وفاة شخصين هما أحمد التلنج، ومحمد مدني”، وجرح اثنين آخرين تمّ إسعافهما لمستشفى أبو جبيهة.

وقالت المصادر بحسب معلوماتها، إنّ حي”جبرونا” غرب مدينة أبو جبيهة تعرّض إلى حرق لمنازل المواطنين، مما خلق موجة نزوح، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان بكثافة دون وقوع ضحايا، وتجدّد القتال صباح أمس بإطلاق نار بمنطقة أم عوان، وأشارت الأنباء إلى مقتل شخص وجرح آخرين، لم يتمّ التعرّف على عددهم.

راح نيوز