بتكلفة فاقت (1,235)مليار جنيه تدشين برامج زكوية بالخرطوم للربع الأخير من 2021





وجه وزيرالتنمية الاجتماعية د. أحمد بخيت ديوان الزكاة بمتابعة وتنظيم المشاريع الفردية والجماعية المملكة للأسرة المستهدفة.

وشدد الوزير في تدشين مناشط المصارف وتمليك المشروعات للعام 2021م من قبل ديوان الزكاة بالخرطوم أمس،على متابعة ومراقبة المشاريع لإخراج المستهدفين من دائرة الفقر.

وقال إن التحدي لمحليات ولاية الخرطوم في العام المقبل مضاعفة الاسرة المستهدفة في ميزانية 2022م، مشيراً الى ان وزارته معنية بحماية المجتمع من الكوارث ومحاربة الفقر ورعاية ذوي الإعاقة.

وأكد والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة بان هذه المشروعات الكبيرة تعتبر من المشروعات الحقيقية التي تستهدف عددا كبيرا من الاسر الفقيرة، معربا عن امله في الحصول على مزيد من الدعم خارج المصارف، وتوسيع شريحة المستهدفين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد من ارتفاع في اسعار السلع وارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر، موجها ديوان الزكاة بالولاية بوضع موازنة جديدة تستهدف زيادة المواعين لتغطي اكبر شريحة مستهدفة، مشيدا بدافعي الزكاة.

وقال الأمين العام المكلف لديوان الزكاة ابراهيم موسى ان المشروعات التي قدمت من زكاة الخرطوم وهي مشروعات الربع الأخير والهدف منها تحويل الفقير الى منتج ودافع للزكاة، مبينا بان هذه المشروعات تم اختيار مستحقيها عبر إدارات متخصصة ودراسة استغرقت شهورا.

وقال نستهدف في العام المقبل ان نرتقي بمشروعات حديثة تواكب الوضع الاقتصادي الراهن.

واوضح امين الزكاة بالخرطوم النور مصطفى ان ديوان الزكاة بالخرطوم ظل يقدم عطاءه وحقق خلال التسعة أشهر الماضية اكثر من 2مليار و213 مليون جنيه بنسبة أداء 129%

وقال إن برنامج المصارف والمشروعات للربع الرابع من العام 2021م الذي تم تدشينه اعد له منذ سبتمبر الماضي ويشمل دعم عدد (296) من خلاوي القرآن بتكلفة 77 مليون جنيه و50 الف جنيه.

السوداني