مجلس البجا: جدول تصعيدي خلال ساعات





يعتزم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، عن إعلان الجدول التصعيدي من اللجنة التصعيدية للمجلس الأعلى خلال الساعات المقبلة.

وحذّر المجلس الجماهير من الإشاعات التي أشارت إلى إلغاء مسار اللاجئين.

وقال المجلس في تعميمٍ صحفي، الجمعة”، أطّلع عليه”باج نيوز”، ممهورًا بتوقيع أمين شباب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة كرّار عسكر” نحذّر جماهير شعبنا البجاوي العظيم من الإشاعات التي يطلقها الانتهازيين الذين يرتزقون بقضايا شعبنا”.

وتابع” سيتمّ خلال الساعات القادمة إعلان الجدول التصعيدي من اللجنة التصعيدية للمجلس الأعلى لنظارات البجا”.

وفي السادس والعشرين من نوفمبر، هدّد المجلس بالعودة إلى الاعتصام إذا لم يُلغَ “مسار الشرق” من اتفاقية جوبا للسلام التي وقعتها الحكومة مع حركات مسلحة في أكتوبر 2020.

وأزمة مسار الشرق بعد توقيع اتفاقية جوبا، إذ رفضت بعض مكوّنات الإقليم الاتفاقية كاملة، وطالبت بإلغاء مسار التفاوض الخاص بإقليم شرق السودان.

باج نيوز