حسين خوجلي يرثي الراحل عبد الكريم الكابلي





حسين خوجلي يرثي الكابلي:

وانطفأت الشمعة التي (ضوت للقلوب الفي السهر مجتمعة)

ودارت الأيام السودانية شحيحةً بالأعراس كثيفةً بالمآتم، ومن بين تصاريفها رحل كابلي دون وداع ودون إذنٍ بالانصراف، غابت سيماء رسمهِ وبقيت سماةُ حرفهِ لتبقى ابتدارات الأحرف في الاسم الوضئ مدخلاً لعالمه العبقري الفياض.

(فكاف البداية) هي صداقة الأرواح والأفكار والأشعار مع صديق مدثر وأمدرمان:

(كان) بالأمس لقاء عابرا

كان وهما كان رمزا عبقريا

كان لولا أنني ابصرته

وتبينت ارتعاشا في يديا

بعض أحلامي التي انسجها

في خيالي واناجيها مليا

وكانت (ألفه) شعاراً لجسارةِ المناضلات الجزائريات وبطولة العواصم وهي ترنو صوت حق تقرير المصير والاستقلال في قصيدة البحريني علي شريحة:

(أغلى) من لؤلؤة بضة

صيدت من شط البحرين

لحن يروى مصرع فضة

ذات العينين الطيبتين

كتراب الحقل كحفنة ماء

كعناق صديقين عزيزين

كملابس جندى مجروح

مطعون بين الكتفين

ذات الخطوات الموزونة

كصدى الأجراس المحزونة

كلهاة الطفل بقلب سرير

لم تبلغ سن العشرين

واختارت جيش التحرير

وكانت ( باؤه) استدعاءً لرفيع الأدب العربي برائعة أبي فراس:

(بدوتُ) وأهلي حاضرونَ لأنني

أرى أنَّ داراً لستِ من أهلها قفرُ

وَحَارَبْتُ قَوْمي في هَوَاكِ وإنّهُمْ

وإيايَ لولا حبكِ الماءُ والخمرُ

تُسائِلُني مَن أَنتَ وَهيَ عَليمَةٌ

وَهَل بِفَتىً مِثلي عَلى حالِهِ نُكرُ

فَقُلتُ كَما شاءَت وَشاءَ لَها الهَوى

قَتيلُكِ قالَت أَيَّهُم فَهُمُ كُثرُ

فكانت عصي الدمع والكابلي وأم كلثوم في زيارتها عام ١٩٦٧ دعما للمجهود الحربي حين كانت الخرطوم يومها تنصح وتمنح.

وكانت (لامه) أنشودة المجذوب المباركة في إحياء مولد المصطفى سيد الرجال والرسل وبشارة هداية الدنيا:

(ليلة) المولد يا سر الليالي والجمالِ

وربيعاً فتن الأنفس بالسحر الحلال

موطني المسلم في ظلك مشبوب الخيال

أيكون الخير في الشر انطوى

والقوى خرجت من ذرة

هي حبلى بالعدم؟

أتراها تقتل الحرب وتنجو بالسلم؟

ويكون الضعف كالقوة حقا وذماما

سوف ترعاه الامم

وتعود الأرض حبا وابتساما

ربِّ في موطني المسلم قد عدنا إليكا

ما اعتمدنا ربنا إلا عليكا

وذكرنا الهادي المختار ذكرى

ملأت أرواحنا طُهراً وصبرا

صل ياربّ عليه

وتجاوز عن ذنوبي واغفرِ

وأعني بمتابٍ أكبرِ

فزماني ولعٌ بالمنكرِ

وكانت (ياؤه):

(يا) صحابي صانعي المجد لشعبي

يا شموعا ضؤها الأخضر قلبي

يا صحابي وعلى وهران يمشي أصدقائي

والقنال الحر يجري في دمائي

وأنا في قلب افريقيا فدائي

وهنا وقف عبد الناصر مصفقاً لدقائق مثمرات بالخرطوم وكريم يردد:

مصر يا أخت بلادي يا شقيقة

يا رياضا عذبة النبع وريقة

وإني أعترفُ بأنني على سعةِ ما قرأتُ في أخبارِ الأدباء والظرفاء والمغنين لم أجد مغنياً عربياً منذ زرياب والموصلي ودرويش والخليل وثوما وعبد الوهاب وحليم وفيروز ووديع أكثر حزقاً وتعدداً وإحاطةً وثقافةً وإبداعاً من عبد الكريم عبد العزيز الكابلي باختصار الكابلي الشاعر والملحن والمغني والباحث والمثقف والمترجم والمؤرخ ورجل المجتمع وعطر المنابر والمنتديات لم يكن أحد المطربين العرب الكبار بل كان بنظرية الحب الكبير أميرُ الفنانين وسلطان العاشقين.

حسين خوجلي