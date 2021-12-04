شاهد بالفيديو: الشاعرة “داليا الياس” تشعل منصات التواصل وتقوم بفعل شئ غريب أثناء حفل زواج





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الشاعرة السودانية والاعلامية داليا الياس وهي تشكل حضورا بهيجا في حفل زواج الإعلامي تامر صاحب البرنامج الرمضاني المعروف والذي يحمل اسم (عليك واحد) .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد أشعلت الشاعرة داليا الياس منصات التواصل بظهورها في حفل الزواج الذي كان يحييه عددا من الإعلاميين والمطربين السودانيين من الجنسين.

داليا الياس لأول مرة كانت تضرب الرق بطريقة احترافية اثناء تغني الفنانة الشابة ميادة قمر الدين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو بصورة مكثفة وعلى نطاق واسع .

داليا الياس كتبت على صفحتها تعليقا على الفيديو الذي التقط لها وهي تضرب الرق قائلة: (تاني قسوم مابأكل عيش)

الخرطوم: (كوش نيوز)