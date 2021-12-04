“سكر كنانة” تزيد رواتب موظفيها بنسبة (400%)





قرّرت شركة سكر كنانة زيادة رواتب العاملين بنسبة (400%).

وصادق مجلس الإدارة على صرف حافز راتب ثلاثة أشهر أساسي لجميع العاملين كمقدّم قبل انطلاق موسم الإنتاج الجديد الذي يبدأ لأول مرة في تاريخ الشركة متاخراً والذي سينطلق غداً.

كنانة

وقال العضو المنتدب للشركة عبد الرؤوف ميرغني عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن مجلس الإدارة صادق على حافز الثلاثة أشهر للخدمة المستديمة، إضافة إلى حافز شهرين للمعاشيين والمعاشيات.

وأضاف ميرغني أن تحديات جسام صاحبت التحضيرات للموسم 2022م فيما يتعلق بالصيانة والتجهيزات اللوجستية المحلية والعالمية المرتبطة بظروف جائحة (كورونا)، داعياً العاملين إلى بذل المزيد من الجهود لرفع الإنتاجية هذا العام.

صحيفة الصيحة