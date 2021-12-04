تخصيص جائزة قيمة لأنظف حي بمدينة القضارف





دشن أمين عام حكومة ولاية القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن أمس حملة النظافة وإصحاح البيئة التي نظمتها البلدية في حي الجنائن والمعاصر لجعل القضارف المدينة الأنظف على مستوى السودان.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء) أعلن أمين عام الحكومة عن تخصيص جائزة قيمة لأنظف حي بالقضارف مؤكدًا على أهمية تفعيل دور المبادرات الشعبية والمجتمعية بكل أحياء البلدية لجعل القضارف أنظف مدينة وخالية من الأوساخ والأمراض بفضل تضافر كافة الجهود.

من ناحيته قال التنفيذي لبلدية القضارف، توفيق محمد علي، إن الحملة تجد تجاوبًا واسعًا من قبل المواطنين بالأحياء مؤكدًا استعداد البلدية لتوفير وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية التي تدفع على إنجاح الحملات وإزالة تراكمات الأوساخ.

صحيفة السوداني