بعد وصوله من المملكة.. احتجاز حمو بيكا في مطار دبي!





احتجز مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة، بعد وصوله من المملكة، لإحياء بعض الحفلات في الإمارات.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، قال حمو بيكا إن: “مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أعلنت إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش.

صحيفة المرصد