حسن إسماعيل يكتب: القصة ومافيها
ـ حمدوك بطبيعته الرخوة وشخصيته الهشة البلاستيكية لازال يظن أن السياسة هى محاولة إرضاء الجميع وتفادى صداع الإختلاف
ـ جهة معلومة سقت الرجل مشروب الطاقة وجعلته يتوهم أكثر من كونه يتدبر
ـ حمدوك يظن أن مقعده رئيسا للوزراء سيستقر إن هو حاول ارضاء الجميع
ـ حمدوك لم يجد من يخبره أن الصادق المهدى عليه الرحمة بجلالة قدره حاول فى الديمقراطية أن يجعل الجميع فى الحكومة ليرتاح من صداع المعارضة فشكل حوالى ( عشرمية ) حكومة كلها كانت فاشلة إلى أن اطاح به الجيش
ـ حمدوك لكى يسترضى اليسار وحزب الأمة طلب منهم ترشيحات لوكلاء الوزارات ..فشاهدنا السيدة ـ التى كانت تحمل ( دلوكة ) فى صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم فى مهزلة استقبال مريم الصادق قبل شهور ـ وقد اصبحت وكيل وزارة
ـ نزل حمدوك وبعض بقايا قحط تحت الطاولة وتوزعوا حقائب وكلاء الوزارات وتركوا هتافهم ( لاتفاوض ،لامساومة ،لاشراكة ) تركوه لصبية المظاهرات والموت المجانى ..وحمدوك يرى أنه لابأس إن هو قضم شيئا من التزامه مع الجيش ..
ـ الصورة الآن كالآتى …رئيس وزراء هش و( بغايا) أحزاب تصر على الحكم بلاتفويض ، وبسطاء يهتفون ويموتون بالمجان لصالح اللاشئ
ـ فقط ..على حمدوك أن يتذكر هذه الحقائق ..
ـ الأولى أن الذى سيبيع هذا البلد للخواجة و(يبقى مارق) لم تلده أمه بعد ..ومعركة المناهج خير شاهد ..وأن ( الهمبول ) الذى يريد الغرب تثبيته فى كرسى الحكم سيظل همبولا ..لايلد ولايبيض ولايلقح ..فالهمبول يبقى حفنة من ( الدلاقين والبوص)
ـ ثم على حمدوك ان يتذكر أن هذه هى فرصته الثالثة …ويوم تنتهى فسوف يحين يوم ( شكره بالجد ) … إن كان يجدى شكر الجنائز !!!
ـ ثم عليه أن ينتبه إن مخازى الفترة التى مضت قد سجلها الشعب باسم قحط ..مخازى هدم مؤسسات الدولة وصدام مكونات الحكم فيما بينها وتجريف العدالة وإشاعة البغضاء وخطاب الكراهية …ولكن مخازى الفترة المقبلة فإن حسابها الجارى سيكون مسجلا باسمه وحده ولن يسمعه أحد ولن تعذره جهة عندما يخرج للناس وهو يفرك يديه يحدث الناس عن التشظى ..فالوكلاء الذين تم تعيينهم يوم أمس باشروا مهامهم فى الصدام مع المؤسسة السيادية بمعنى أنهم بدأوا فى إعادة إنتاج الأزمة …
ـ من يخبر هذا (الحمدوك) أنه يتكئ على حائط مائل، فلو كانت هذه الأحزاب أحزاب حقيقية لهرولت نحو الإنتخابات بدلا عن هرولتها لاقتسام الوظائف تحت الطاولات
ـ (قال أحزاب قال …هو لو عندنا احزاب كان الجيش متور نفسو ستين سنة) ؟ !!!
ـ وهو لو عندنا أحزاب تستجديك تقسم ليها الوظائف إنت ؟؟ !!
ـ محن والله
حسن إسماعيل
3 تعليقات
اقتباس
قال الكاتب: الصورة الآن كالآتي:
” رئيس وزراء هش و(بغايا) أحزاب تصر على الحكم بلا تفويض”
بغايا احزاب هذه ابدعت فيها يا حسن إسماعيل
صدقت ..ما قلت الا الصدق ..بلوة وابتلينا بيها ..احلنا الحل بلة …يعني دلوكة جاب دلوكة ..عجيبة ياخي ..السودان بلد العجائب
انت كاتب حاذق وماهر فقط لم اوافقك في ان مخازي الفترة السابقة مسجلة باسم قحت العكس حمدوك هو صاحب تجريف العدالة بالتعيينات التي خرجت من مكتبه ودعمه لجنة ازالة التمكين مع علمه بطريقتها التي تخالف القانون وهو وراء واطلاق رصاص اليسار علي مؤسسات الدولة ليس لاضعافها بل لاغتيالها وهو من وراء الفتن التي تحاول ان تنخر في جسد القوات المسلحة. .. كل ذلك بدوافعه اليسارية التي تعادي كل ما ومن يختلف معهم وديكتاتوريته التي ظهرت بعد ثورة البرهان مع استصحابنا لتعيبنات مكتبه ومستشاريه خمسة شيوعيين وواحد جمهوري ولو اخذت ياسر عرمان خميرة عكننة الانقاذ ومقسم المقسم وطريقته في نشر الخلافات ستجد ان للرجل اليد الطولي في ايصال البلد لمرحلة اختلافات وتناحر مقصود ومرتب لما هو اتي والذي يربط ما سبق باصرار سفراء دول الشر علي الرجل سيجد انه طبق برنامج اوربا وامريكا واسرائيل ودول العرب العلمانية كل ما تم سابقا مرتبط بما هو ات لخوض الشوط الثاني من معركة تحرير السودان من قيم الاسلام وربطه بقيم الغرب العلماني وسوق البلد والناس للمجهول هو عين ما يقصده ويريده حمدوك الذي يربط نفسه بالعمالة ولا يدافع عن نفسه ولو مرة واحدة من تهم العمالة والارتزاق وتلقي رواتب دولارية من الخارج .
اذا اراد حمدوك النجاح عليه ترك برنامج الغرب لحرب الاسلام ووضع يده مع الجيش واخذ منفستوهات اكبر الاحزاب التي لديها برامج لا تستطيع تنفيذها وهي واضحة وتقوم علي الاعتماد علي النفس وترك الخارج والتحول للانتاج والتركيز علي لم الشمل لجميع اهل البلد دون استثناء .